Lörrach Cunningham kann nicht anreisen

Lörrach. „Das Konzert mit Charlie Cunningham, mit dem das Stimmen-Festival 2021 am Sonntag, 25. Juli, im Burghof sein Finale gefeiert hätte, muss leider abgesagt werden“, das hat das Festival am Freitagnachmittag mitgeteilt. Die aktuellen Reisebestimmungen für die Einreise aus Großbritannien, die am Freitag von der Bundesregierung auf unbestimmte Zeitfestgelegt wurden, sehen eine 14-tägige Quarantäne vor. „Diese Vorgaben machen einen Auftritt von Charlie Cunningham beim diesjährigen Festival zu unserem größten Bedauern unmöglich, was der bereits mehrmals in Lörrach gefeierte Künstler sehr bedauert“, hießt es in einer Mitteilung.