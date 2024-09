Lörrach: „Cyberhelden“ erobern das SAK

Lernen mit Spaß

Die Idee kam dem Sozialpädagogen spontan, da er erkannte, dass sich über die Themen Handy und Internet Spaß und Lernen verbinden ließen. Ziel des Workshops sollte es sein, Kinder spielerisch an den Umgang mit Handys heranzuführen und ihnen das richtige Verhalten im Internet nahezubringen. Wie bei allen Workshops des SAK begannen die „Cyberhelden“ um 8 Uhr mit der Frühbetreuung, das Programm startete dann um 10 Uhr und dauerte bis 16 Uhr.

Breites Themenspektrum

Zu Beginn der Woche stand die Nutzung von Suchmaschinen auf dem Stundenplan. In einer weiteren Einheit wurden die Gefahren, die im Internet, vor allem in den Sozialen Netzwerken lauern, thematisiert. Was ist Stalking, war eine der Fragen, die beantwortet wurden. In einer Gruppenarbeit erlernten die jungen User Grundbegriffe der Programmiersprache und erstellten eine Animation. Dabei teilten sich drei Kinder ein I-Pad. Große Begeisterung weckte die digitale Schnitzeljagd bei den Kindern. Hierfür wurden Wegweiser ausgewählt, die als digitale Codes an verschiedenen Orten innerhalb des Geländes am Alten Wasserwerk ausgehängt wurden. Mit Handys konnten die Kinder die QR-Codes scannen und den Weg zum Zielpunkt finden. Auch Spiele wie Nintendo Switch oder Escape Room durften natürlich nicht fehlen. Fünf Betreuer unterstützten Rubner während des Workshops. „Das waren sicher nicht die letzten ,Cyberhelden’ bei den Sommerworkshops“, meint Rubner angesichts der großen Resonanz.