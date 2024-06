Lörrach: Damit es im Unterricht klappt, wird mehr Schulsozialarbeit angestrebt

In beiden Schulen will die Stadt vom Landkreis ermittelte Defizite nun ausgleichen. An der Albert-Schweitzer Schule (ASS) sollen es 30 Prozent an Stellenanteil werden, an der Hellbergschule eine Erhöhung um fünf Prozent im Stellenschlüssel hinzukommen. Nach dem vorberatenden Hauptausschuss ist am Donnerstag der Gemeinderat am Zug, ob die Mehrkosten auch übernommen werden sollen.