Lörrach: Damit Flüchtlinge in die Stadt integriert werden

Grundlage und Zielsetzung

Bereits mit dem Gemeinderatsbeschluss im Mai 2017 wurde die Grundlage für ein professionelles kommunales Integrationsmanagement geschaffen. Seither leistet das Welcome-Center der Stadt wertvolle Arbeit zur sozialen Teilhabe und Verbesserung der Lebenssituation geflüchteter Menschen.

Im Rahmen der Beratung werden Menschen in Fragen des alltäglichen Lebens, der Integration, Bildung und Arbeit unterstützt. Aktuell nehmen rund 1400 Personen dieses Angebot in Anspruch. Darunter befinden sich etwa 880 Personen in familiären Strukturen, rund 470 Kinder sowie etwa 440 alleinstehende Personen. Das Welcome-Center verzeichnet derzeit etwa 60 Vorsprachen pro Woche.