Lörrach: Damit Kinderaugen leuchten

Gerne auch Gebrauchtes

Wer bei der „Weihnachtsaktion“ mitmachen und auch „Pate“ sein möchte, kann die gerichteten Geschenke, bitte unverpackt, am Montag, 9. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr und am Dienstag, 10. Dezember, von 18 bis 19.30 Uhr im Kinderland in der Baumgartner Str. 14 in Lörrach abgeben.

Dort werden diese dann von ehrenamtlichen Helfern sortiert, zugeordnet und liebevoll verpackt. Im Anschluss werden die Geschenke von den Familienhelfern des Landkreises rechtzeitig zum Verteilen abgeholt, sodass an Heilig Abend jedes Kinderherz glücklich schlagen kann.

Kontaktmöglichkeit

Bei Fragen stehen Mitarbeiter im Familienzentrum, Baumgartner Straße 33 in Lörrach, unter Tel. 07621/4250400 oder per Email: info@familienzentrum-loe.de zur Verfügung.