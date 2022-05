Lörrach Damit sich bald was dreht

Lörrach-Brombach (mcf). Der Herbert-Grönemeyer-Refrain „Es wird Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dre-e-e-e-e-eht“ wird in Brombach mit Leben gefüllt. Knapp ein Jahr nach der Zustimmung zur Entwurfsplanung sowie der zugehörigen Kostenberechnung zur Planung und dem Bau soll nun die „Mobilitätsdrehscheibe Brombach“ tatkräftig in Angriff genommen werden. Nach den Ortschaftsräten Hauingen und Brombach hat am Donnerstagabend auch der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) dem Gemeinderat die Zustimmung zur Auftragsvergabe erteilt. Es geht um die Herstellung der Verkehrsanlagen durch die Firma Vogel Bau aus Lahr. Der Kostenanteil der Stadt liegt bei rund 1,26 Millionen Euro, insgesamt werden 1,67 Millionen fällig.