Lörrach Dancing Kwiens und Zweiradfründ

Das Kopfkino in sechs Akten für den „ganz eigenen Zunftabend“ zuhause geht weiter. Die Entwicklung von Dia- und Monologen sind „der Fantasie und dem Hintergrundwissen des Lesers“ überlassen: „Die wunderprächtigen Zundelgirls! Wenn mir Zunftobe in Haage spiele, bruucht’s Aug au mol öbis Schönes un do löhn mir uneri Zundelgirls danze – un das Johr düen sie au no singe!

Als ganz bsundere Augeschmaus trete sie in sexy Koschtüm uff un sin au no mit situationsgerächte Utensilie ’bewaffnet’. Mit keinem fetzige Tanz zum Lied ’Dancing Queen’ vo de APPA wird kei Pause iglütet, defür aber gsunge: D’Zundelgirls, di hänns im Blüed, des finde mir Mädels au güed! Hol Dir de Fasnachts-Virus bi de Zunft, jo dört hän si iihn.

Egal was chunnt, Lüt bliebet cool. Hol d’Sprützi ab, sei do nit z’fuul. Nur ä kleine Stupf, dess isch doch ä Pfupf, scho bisch du infiziert. Lachet, danzet, des git Kraft!

Ä Bier dezüe un Rebesaft! Un scho sind ihr locker, nüt haut euch vom Hocker, nüt würd euch jemols z’viel, des isch doch ä Kinderspiel.

Holet de Virus ab bi de Zunft, ja dört hän si iihn!

Nur ä Stupf, des isch ä Pfupf, chömmet züe uns – de Dancing Kwiens. D’Zundelgirls, di hänns im Blüed, des finde mir Mädels au güed!

Hol Dir de Fasnachts-Virus bi de Zunft, jo dört hän si iihn

Szene 5: „Z’Lörrach rollt’s“

„Ganz Velo-Lörrach will uss unsere Stadt ä Velodrom noch Vorbild Amsterdam mache. An alle Ecke un Ende hett de Gerd Wernthaler mit sine Zweiradfründ immer no g’schpunnneneri Träum. Rechtsführende Wieseradweg, Radfahrzone in ganz Lörrach, Lörrach autofrei, Füeßgängerzone für Füeßgänger numme no vo zwei z’Nacht bis um vieri am Morge frei geh, ansunschte Radfahrzone ohni jedi Ihschränkige. Um di Forderige z’untermole, isch de Stadkämmerer Peter Kleinmagd als lebende Velozähler am Drei König vopflichtet worde. Bares isch im Moment z’Lörrach jo Rares, do git’s nit viel zum zähle. Jetzt hett di Pedalischtebewegig aber Konkurrenz kriegt und zwar vo de Rollerbewegig.

Nochdem de mittlerwili fraktionslosi Stadtrot Bernhard Escher nooch Parkprobleme mit siem Roller un infolgedesse wägge däm diesbezügliche Parkvogehe d‘Konsequenze mit em Lörracher GVD uf dramatischi Art un Wis ussz’fechte cha hett, hett er die Selbschthilfegruppe ’Ä Herz für Roller’ g’ründet. Sither fahrt er au numme no mit Gurt uf´m Roller…

Un jetz chunnsch Du mit Dienem eigene Chopfkino!“