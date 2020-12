Lörrach Dank für Treue in schwieriger Zeit

Lörrach. In einem Infobrief an alle Mitglieder und Spender war es dem Vorstandsteam um den Vorsitzenden Reinhard Schmitt ein großes Anliegen, Danke zu sagen für deren Treue auch in schwierigen Zeiten. Denn nach dem Versand des Septemberbriefes konnte sich die Aktion Dritte Welt über einen Spendeneingang in Höhe von 6200 Euro freuen. Für Spenden, die nach Aufrufen von Trauerfamilien und bei Geburtstagen eingegangen sind, ist der Verein ebenfalls dankbar.

Auch 2020 möchte die Aktion Dritte Welt wieder zur Weihnachtsspendenaktion aufrufen, denn alle sechs Partner sind auf Unterstützung angewiesen, in diesen Zeiten mehr denn je: Schwester Karoline mit Sozialwerken in Chile, Peru und Bolivien, die von Annemarie Hofer gegründeten und Familie Ternes betreuten Schülerwohnheime und Ambulatorien in Bolivien, Pater Wilder und seine Erwachsenenbildung in Pfarrgemeinden im peruanischen Hochland, Maria Hanke an der peruanischen Küste mit Behindertenbetreuung und Umweltaufklärung, Abbé Germain in der Elfenbeinküste mit dem um Selbstversorgung bemühten Waisenhaus sowie die Missionsbenediktiner im tansanischen Peramiho mit dem Ausbau der Trinkwasserversorgung und der Wiederaufforstung der Region.