Lörrach: Das Abenteuer einer Nacht im Kaufhaus

Die Unterwelt des Kaufhauses

Nun geht es in die wahre Unterwelt des Kaufhauses – den Keller. Hier gibt es eine große Ölheizung, die in den 60er-Jahren noch mit Müll gefüttert wurde, wie Wallborn erklärt. Hinter einer Wand befindet sich ein 60 000 Liter fassender Tank aus dem Jahr 1965, noch original befüllt, als Notreserve zu den weiteren Wasservorräten, die jedoch regelmäßig ausgetauscht werden. Und: Sollte es in der Stadt einen Stromausfall geben, so verfügt das Haus noch über sechs Stunden Notstrom, berichtet der Geschäftsführer.

Foto: Christiane Guldenschuh

Alle Gäste zeigen sich beeindruckt. Doch langsam meldet sich der Magen. Und so geht es mit dem Lift ins Bistro, wo Koch Winarto Müller, der genau wie Schließer Weipert seit Anfang an dabei ist, und Restaurantchef Usman Asghar die Gäste in Empfang nehmen.

Bei Pommes, Würstchen, Chicken Nuggets, Zitronenlimo und zum Nachtisch Karamellcreme geraten die Kinder ins Schwärmen. „Es ist wie im Traum“, sagt eines. Nach dem Essen schlägt die Klassenlehrerin vor, dass sich alle mal kurz ausruhen sollen. Also geht es in den vierten Stock, wo übernachtet wird, die Schüler legen sich bequem im Kreis, Julia Kummer beginnt, aus dem Kinderbuch „Sams“ zu lesen.

Ein nächtlicher „Eindringling“

Plötzlich poltert etwas. „Was war das ?“ ruft Enrico Wallborn laut. Die Kinder kreischen und schreien durcheinander, es scheint noch jemand im Haus zu sein, der nicht da sein dürfte. Ein Einbrecher? Selbst den Erwachsenen wird es mulmig. „Ich hab einen Schatten an der Wand gesehen“, ruft ein Schüler. Geschlossen schwärmen die Zweitklässler aus, zunächst zaghaft, dann offensichtlich mutiger, bis – im Untergeschoss, unter Koffern... „Tut mir nichts“, ruft ein Mann. Er trägt Kapuzenpulli und Mundschutz, sein Versteck war nicht gut. Wie eine Traube hängen die Kinder an ihm und treiben ihn zu einem Lagerraum, in den er provisorisch eingesperrt wird.

Die Polizei wird verständigt, das Warten wird lang. Endlich fährt das Polizeiauto vor. Polizeiobermeisteranwärter Alexander Sielaff und Erste Polizeihauptmeisterin Monika Renner nehmen den „Einbrecher“ (im wahren Leben Galeria-Mitarbeiter Florian Schöpperle) fest und verfrachten ihn ins Auto. Nach dieser aufregenden Episode sind die Kinder wirklich erledigt. Im vierten Stock wird das Nachtlager aufgebaut. Und obwohl viele Schüler beim Essen schon müde waren, dauert es lange, bis alle schlafen.

Shoppen im stillen Halbdunkel

Nun schlägt die Stunde der Großen. Jetzt schwärmen sie aus – um nach Lust und Laune Kleider anzuprobieren. Alle sehen sich um, begutachten sich im Spiegel, beraten sich gegenseitig, versuchen auch mal eine etwas gewagtere Kombination. Einen Stock tiefer, ganz allein zwischen Dessous und Nachtwäsche, fällt auf: Shoppen im Halbdunkel ist schon ein bisschen unheimlich. Plötzlich sind die Stimmen der anderen nicht mehr zu hören. Hat sich diese Schaufensterpuppe nicht eben bewegt? Schnell zurück zu den anderen. Bald kriechen alle selig in ihre Schlafsäcke.

Die Sonne geht auf, rücksichtsvolles Flüstern schlägt in lautere Töne um, dann sind Kinderfüße zu hören – trippel, trappel – die Schüler spielen zwischen Handtuchregalen und Bademantelständern Verstecken. Bald sind alle wach, und nach einem Frühstück ist es Zeit, sich zu verabschieden. Die strahlenden Augen der Kinder sprechen Bände. Jonas fand die Übernachtung „megagut, einfach alles“. Carolina und Badr auch, vor allem „das Essen“, Meryem findet, „das Schlafen war das Beste“. Lehrerin Lisa Betzler ist begeistert von der Gastfreundschaft und der Aufmerksamkeit in diesem Haus. „Hat es euch gefallen?“, fragt Julia Kummer ihre Schüler: „Jaaaaahhh!“ – „Und würdet ihr wiederkommen?“ – „Jaaaaahhh!“

Seit 15 Jahren bietet Enrico Wallborn die Klassenübernachtungen schon an. Die Filiale Lörrach ist die einzige im Galeria-Konzern, die diese veranstaltet. Drei- bis viermal pro Jahr hat er eine Schulklasse zu Besuch. Als er in der Galeria in Lörrach seine Arbeit aufnahm, kam die Überlegung auf, eine Übernachtung für Kinder zu organisieren, was von Anfang an ein Erfolg war, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Kinder würden erfahrungsgemäß noch bis zu sechs Wochen davon erzählen, habe Wallborn, selbst dreifacher Familienvater, schon gehört. Im Übrigen bietet er auch gelegentlich „Ladies’ Nights“ mit Shoppen und Hausführung an.