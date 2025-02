Lörrach: Das Bühneli muss bleiben

Thomas Schulte Foto: zVg

Die Kündigung hat natürlich auch die Terminplanung gründlich durcheinander gebracht. Sie fiel mitten in die Vorplanungen für die kommende Saison 2025/26. Die Stückfindung war in vollem Gange, Ideen zur Bühnenplanung liefen. In aller Begeisterung und Vorfreude folgte dann die Vollbremsung. Ob überhaupt schon die kommende Saison gespielt werden kann? Schulte weiß es nicht. Fest indes steht: Bis 30. März wird gespielt, wie auch an diesem Wochenende, das wie so oft ausverkauft ist.

„Chaos“: Sofia (Tanja Bissinger) geht die Büroangestellte (Anna Wendel) tierisch auf die Nerven. Emmi (Katja Schmuck) ist nur Zuschauerin (von links nach rechts). Foto: Gottfried Driesch

Am 8. März gibt es noch Karten für die Benefizvorstellung zum Frauentag mit einer exklusiven Aufführung des tragikomischen Theaterstücks „Chaos“. Die gesamten Ticketeinnahmen werden an die Frauenberatungsstelle und das Autonome Frauenhaus gespendet.

Die Entscheidung

Bis 31. Mai dürfte laut Schulte die Entscheidung fallen, ob es am alten Standort wie lange auch immer weitergeht oder nicht. Er bemüht sich angesichts dieser Unsicherheit um Gelassenheit. „Vom Typ her sehe ich Veränderungen grundsätzlich positiv und als Chance.“ Die Wertschätzung, die das Bühneli allgemein erfährt, hilft ihm dabei. So findet nächste Woche ein Gespräch mit der Stadt statt. Vielleicht könne ja über deren Netzwerke eine Lösung gefunden werden, hofft der Vorsitzende.