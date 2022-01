Lörrach „Das Eis, das zurückleckt“

Reiner über „zu viel Arbeit“

Zu Beginn seiner Show fragt er zwei Männer aus dem Publikum, was sie bedrücke. Timo ärgert sich über „Corona“, Reiner über „zu viel Arbeit“. Aus diesem beiden Stichwörtern bastelt er in der Pause zwei Lieder, den „Timo geht es gut“- und den „Reiner hat zu tun“-Song. In letzterem singt er: „Rainer hat zu tun, er muss eine Chemieanlage verkaufen, er geht von Tür zu Tür und sagt: Meine Anlage kann Crystal Meth herstellen, aber nehm davon nicht zu viel, das geht auf die Stimme“. In seiner Komposition hat er die raue Stimme Reiners ebenso verarbeitet wie dessen Job als Chemieanlagenverkäufer.

Stadtmusikanten umgedreht

Besser als seine Musikeinlagen kommen aber seine Cartoons und Comics an. In ihnen präsentiert Bomelino seine Sichtweise der Welt. Bei seinen „umgedrehten Bremer Stadtmusikanten“ ist der Esel oben und zerdrückt Hund, Katze und Hahn. Aus dem Gabel- wird bei Bomelino ein Messerstapler und aus Helden Witzfiguren, wenn Batman in einem Cape, das zu heiß gewaschen wurde, posiert. Man kann sich Bomelinos lustige Geschichten stundenlang ansehen, aber der Mann, der in diesem Jahr den Deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie „Förderpreis der Stadt Mainz“ gewonnen hat, belässt es bei einer kleinen Auswahl.

Er fordert die Zuschauer stattdessen dazu auf, sich in seinem Ideenbuch zeichnerisch zu verewigen. Die „Lörrach-Seite“ soll ihn an seinen Auftritt im „Nashorn“ erinnern.