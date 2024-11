Lörrach: Das engelhafte Instrument erklingt beim französischen Repertoire

Auf dem Programm steht neben Bizets in der melodischen Erfindung und der brillanten Instrumentierung hinreißender C-Dur-Sinfonie von 1855 die Orchestersuite „Pelléas et Mélisande“ von Fauré nach der gleichnamigen Bühnenmusik zum Stück von Maeterlinck. Gleich zwei Mal taucht der Name Debussy auf: einmal in dem berühmtesten Orchesterwerk „Prélude à l’après-midi d’un faune“ nach einem Gedicht von Mallarmé, Debussys erstem Meisterwerk, das mit seiner klanglichen Revolution einen Wendepunkt in der Musikgeschichte darstellt. Zum anderen in den beiden „Danses“, die der Komponist für chromatische Harfe und Streicher komponiert hat.

Maulburgerin an Harfe

Solistin in diesen beiden „Danses sacrée et profane“ ist Yvonne Deusch, eine bekannte Harfenistin, die in Maulburg lebt und die bereits im jugendlichen Alter ihre Leidenschaft für die Harfe entdeckte. Als ehemalige Schülerin von Ursula Holliger an der Musikhochschule Basel erwarb sie das künstlerische Rüstzeug für dieses schwierig zu spielende Instrument. Beim Pressegespräch über das neue Programm im Haus der Stadtmusik sagte Yvonne Deusch, kurz bevor die Proben begannen: „Es ist eine sehr dankbare Musik für Harfe, man kann alles zeigen, was Harfe beinhaltet.“ Die Harfenvirtuosin, die diese Tänze schon mehrfach aufgeführt hat, mit Begleitung von Klavier, Streichquartett, Orgel und Orchester, entdeckt in dem Werk immer wieder neu die Klangfarben. Yvonne Deusch wird auch in den ersten beiden Orchesterstücken mit ihrer Harfe den Klang veredeln. Ihre Freude ist „riesig“, erstmals mit dem Lörracher Orchester zusammenspielen zu können.