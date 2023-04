Lörrach Das Familienzentrum feiert Jubiläum „25 plus eins“.

Verschiedene Aktionen

An dem Festtag verwandelten das Familienzentrum und 16 Kooperationspartner den Bildungscampus in einen bunten Flanier- und Spielecampus. Die Kleinen flitzten im Bobbycar über die Straße oder hatten Spaß beim Dosenwerfen. Kinder von der Pestalozzischule backten Waffeln für die Besucher. Schüler von dort essen einmal pro Woche im Familienzentrum zu Mittag, erfahren soziales Miteinander und schulische Unterstützung. Die Fünft- und Sechstklässler schnuppern an Praxistagen im Kinderland in die Berufswelt hinein.