Lörrach „Das Festival wird stattfinden“

LUTZ: Der Burghof braucht zu jeder Zeit eine Geschäftsführung, die handlungsfähig ist.

Frage: Wie soll der Burghof künftig geführt werden - wie bisher mit eigenem kulturellem Programm oder in anderer Form? Welche Lösung ist hier denkbar?

LUTZ: Unabhängig von der Geschäftsführung sehe ich den Burghof als Leuchtturm, der für die Stadt Lörrach weit in die trinationale Region strahlt. Daher sehe ich auch keine politische Mehrheit, ihn auf ein reine „Abspielbühne“ zu reduzieren. Das würde ich auch persönlich für eine Fehlentscheidung halten.“

Frage: Hauptgrund des Zerwürfnisses mit dem Noch-Geschäftsführer Markus Muffler sind vor allem die Zwistigkeiten über den jährlichen Basis-Zuschuss in Höhe von 1,48 Millionen Euro. Diesen hat Herr Muffler als nicht auskömmlich betrachtet. Ist selbst dieser „nicht auskömmliche“ Zuschuss angesichts der Finanzkrise, auf die die Stadt zusteuert, künftig überhaupt noch zu halten?

LUTZ: Die Stadt Lörrach ist wie alle Kommunen in Deutschland durch die Corona-Pandemie in finanziell schwerem Fahrwasser. Die Hoffnung und Erwartung ist schon, dass sich die Einnahmenseite bis 2024 wieder auf dem ’Vor-Corona’ Niveau befindet. Trotzdem muss beim Burghof, wie bei allen anderen Einrichtungen und Institutionen auch, geprüft werden, wo Einsparpotenziale liegen.“

Frage: Stichwort Finanzkrise: Könnte diese dazu führen, dass man sich beim Burghof von dem teuren Konzept einer eigenen Programmgestaltung grundsätzlich verabschieden muss?

LUTZ: Die Frage ist, ob ein reines Vermietungshaus wirklich so viel günstiger betrieben werden könnte. Auch hier ist der Burghof als Gebäude zu betreiben und Instandzuhalten, auch hier braucht es Personal, wie Veranstaltungstechniker, Platzanweiser, Mitarbeiter im Ticketverkauf, in der Buchhaltung, im Marketing etc. Ob der Burghof zu günstigeren Kosten dennoch ein eigenes Programm anbieten kann, das gut an die nunmehr über 20-jährige Tradition des Hauses anknüpfen kann, steht auf einem anderen Blatt.

Frage: Die Lörracher haben sich Mitte der 90er Jahre zweimal gegen den Burghof in der heutigen Form ausgesprochen und ein klassisches Bürgerhaus befürwortet. Ein solches Bürgerhaus wäre für die Stadt finanziell sicher günstiger. Hat sich die Stadt mit dem anspruchsvollen Burghof-Konzept übernommen?

LUTZ: Die Stadt Lörrach investiert seit Jahren Millionensummen in die Sanierung und den Bau von Schulen, Kitas und Sporthallen. Ich nenne hier die Hallen in Tumringen und Brombach, die Kitas in Haagen und Hauingen sowie den Waldorf-Kindergarten, die dringend erforderliche Sanierung der Fridolinschule in Stetten, die Erweiterung des Hans-Thoma-Gymnasiums sowie die Sanierung und Erweiterung der Hellbergschule in Brombach.

Wir machen das gerne, aber diese riesigen Summen rauben uns den finanziellen Atem, nicht nur, um unbedingt erforderliche Investitionen in den Klimaschutz vorzunehmen. Wenn nun auch noch wichtige kulturelle Einrichtungen wie der Burghof, das Dreiländermuseum oder die Stadtbibliothek deshalb ernsthaft Schaden nehmen würden, wäre das für die Stadtgesellschaft als Ganzes ein herber Verlust. Hier ist die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen finanziell aus dem Gleichgewicht geraten. Das können wir Kommunen so nicht mehr alleine schultern.

So wichtig und herausragend Kinderbetreuung und schulische Bildung sind, für die Attraktivität der Stadt Lörrach als Wohn- und Arbeitsort braucht es gerade auch diese kulturellen Angebote. Lörrach ist das Zentrum der Region auf deutscher Seite. Und das nicht nur, wenn es um den Standort für das neue Zentralklinikum geht.

Frage: Eng verknüpft mit dem Burghof ist das Stimmen-Festival, das ja auch vom Burghof-Geschäftsführer verantwortet wird. Immer häufiger tauchen Gerüchte auf, dass das Stimmen-Festival 2021 ausfallen soll.

LUTZ: Man sollte nicht jedem Gerücht trauen. Das Festival wird stattfinden, wenn Corona es zulässt. Ob aber wirklich Anfang Juli beispielsweise die doch schon etwas gesetzteren Herren von Deep Purple nach Lörrach anreisen, und dort vor 5000 begeisterten, eng auf dem Marktplatz zusammenstehenden Zuschauern auftreten werden, kann heute seriös niemand sagen. Ich würde mich allerdings riesig darüber freuen. Und ich freue mich auf alle weiteren Stimmen-Konzerte der Ausgabe 2021.

Frage: Die Diskussionen drehen sich vor allem um die Kosten, die der Burghof verursacht. Aber welchen Nutzen stiftet diese Einrichtung für Lörrach und auch für die Region?

LUTZ: Warum hat Lörrach als Stadt eine so große Anziehungskraft und warum ist die Lebensqualität bei uns so hoch? Da gibt es natürlich viele Faktoren. Aber zwei ganz wichtige Punkte sind Burghof und Stimmen. Beide bringen Großstadtflair nach Lörrach. Da sind wir dann plötzlich mit viel größeren Metropolen auf Augenhöhe.

Die Wertschöpfungsanalyse der renommierten Wirtschaftsuniversität St. Gallen für den Burghof hat gezeigt, dass seine positiven Effekte auf Handel, Gastronomie und die Wirtschaft insgesamt seine Kosten bei weitem überwiegen. Oder anders ausgedrückt: Viele Besucher kommen wegen Stimmen und Burghof nach Lörrach und geben dort vor und nach den Konzerten ihr Geld aus. Davon profitieren viele in der Stadt. Manche nehmen dieses Ergebnis nicht ganz ernst. Aber die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.

Richtig ist, dass die Wertschöpfung durch den Burghof nicht unmittelbar in unserer Stadtkasse ankommt, während seine Kosten direkt dort abgebucht werden. Mein und unser gemeinsames Ziel ist und muss sein, dass möglichst viele Menschen in Lörrach den Burghof als ’ihren’ Burghof empfinden und stolz auf ihn sind. Daran arbeiten wir.