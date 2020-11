Lörrach Das Geschäft brummt nicht

Von Guido Neidinger

Lörrach. „Ich glaube immer noch, dass es uns gelingt, mit unserer Attraktivität und Vielfalt einigermaßen gut durch die Krise zu kommen“, zeigt sich Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung nach wie vor hoffnungsvoll. Derzeit aber sieht es nicht gut aus. In normalen Jahren brummt es um diese Zeit im Einzelhandel. Wintermode wird eingekauft und das Weihnachtsgeschäft läuft an. Doch in Corona-Zeiten ist vieles anders. In der Turmstraße schließen zwei Geschäfte, in der Galerie Am Alten Markt ebenfalls. Einige weitere haben die Ladentüren vorübergehend geschlossen, weil die geringe Zahl an Kunden ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Arbeiten nicht ermöglicht.