Lörrach Das Glück schießt mit

Von Gottfried Driesch

Beim Schützenball der Schützengesellschaft (SG) Lörrach mit der Proklamation des Schützenkönigs am Samstag im Schützenhaus im Grütt musste improvisiert werden. Ist doch die Gaststätte im Vereinshaus wegen Umbaus schon seit Monaten geschlossen. Also wurde die neue Schützenkönigin Silke Kleißle in der Luftgewehrhalle geehrt.

Lörrach. Dort hatten die Schützen Tische und Stühle aufgebaut. Das Essen war von einer Gaststätte angeliefert worden. Trotz der nüchternen Halle sollte es ein schönes Fest und der Höhepunkt im Vereinsleben werden.

Das Königsschießen hatte bereits vor einigen Tagen stattgefunden. Mit 33 teilnehmenden Schützen, Männer und Frauen starten gemeinsam, hatte sich die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr (26) wieder deutlich erholt. Schon seit vielen Jahren ist es nicht mehr vorgekommen, dass gleich vier Schützen in die „10“ getroffen haben. Da ging es bei der Auswertung buchstäblich um jeden Millimeter, den die Kugel näher am Zentrum eingeschlagen hatte. Die Ergebnisse des Königsschießens werden stets bis zum Königsball geheim gehalten.

Nur einen einzigen Schuss darf jeder Teilnehmer abgeben. Erschwerend kommt hinzu, dass dafür eine unbekannte, vereinseigene Waffe benutzt werden muss. Neben einer ruhigen Hand und einem scharfen Auge gehört also auch eine gehörige Portion Glück zum Erfolg dazu. Geschossen wurde auf dem frisch renovierten 100-Meter Schießstand.

Oberschützenmeister Hubert Knauber nahm den Schützenball zum Anlass, einige langjährige Mitglieder zu ehren. Seit 40 Jahren ist Elisabeth Posovszky bei der SG Lörrach. Rolf Betting und Heinz Zeller bringen es auf jeweils 60 Mitgliedsjahre.

Dem Brauch entsprechend erhielten der scheidende Schützenkönig Hans Posovszky und seine beiden Ritter Hubert Knauber und Peter Groß durch Ehren-Oberschützenmeister Karl-Frieder Glünkin die Entlassungsurkunden überreicht. Die von Posovszky gestiftete Königsscheibe zeigt das neue Lörracher Steigenberger-Hotel.

Zum zweiten Ritter wurde Stefan Kleißle ausgerufen. Den Ehrentitel als erster Ritter erschoss sich Walter Fritz. Noch näher am Zentrum der Scheibe traf Silke Kleißle, die damit für ein Jahr Lörrachs Schützenkönigin ist. Sie erhielt den Königsnamen „Silke, die Verpflegerin“. Der Name spielt darauf an, dass Kleißle während der Sanierung des Schießstandes immer Brötchen und Kaffee für die fleißigen Vereinsmitglieder gebracht hatte.

Die Ehrenscheibe, die in einem gesonderten Wettbewerb ausgeschossen wurde, erhielt Rosi Probst.