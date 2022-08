Lörrach Das große Baumleiden

Dabei wurde in den vergangenen Jahren einiges getan. Neue Baumpflanzungen – bis zu 150 pro Jahr auf Stadtgebiet – werden mit möglichst einheimischen, vor allem aber hitzeresistenteren Arten getätigt: darunter Ahornsorten, Elsbeere, die in Deutschland gezüchtete Purpurerle, Traubeneiche oder der aus Südeuropa stammende Zürgelbaum. „Es kann aber leider nicht überall gepflanzt werden, wo es wünschenswert wäre, wie zum Beispiel in der Fußgängerzone.“ Zu viele Leitungen und Kabel machten hier den Wurzeln unterirdisch Konkurrenz. Um mehr kühlendes Grün in die Stadt zu bringen, werde künftig sicher auch auf die Begrünung an Fassaden und Dächern gesetzt. Hier allerdings müsse die Stadt an Bürger und Bauherren appellieren, Eigeninitiative zu ergreifen. „Die Stadt sind wir schließlich alle“, zitiert Jens Fondy-Langela Alt-OB Heute-Bluhm.