Lörrach Das Grütt: ein Schlüsselareal der Stadtenetwicklung

Die Landesgartenschau

Daher bewarb sich die Stadt unter Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt im Februar 1978 um die Austragung einer Landesgartenschau im Grütt. Die großen Fraktionen von CDU, SPD und Freien Wählern trugen das Vorhaben mit. Lediglich die neue Fraktion der Grünen opponierte dagegen.

Im März 1979 erhielt Lörrach gegenüber 30 Mitbewerbern den Zuschlag für das Jahr 1983, in dem gleichzeitig die Stadterhebung vor 300 Jahren gefeiert werden konnte. Die Lörracher Bewerbung war auch damit begründet worden, dass durch den Bau der A 98 Richtung Rheinfelden schwere Eingriffe in die Landschaft erfolgten, welche durch die Landesgartenschau abgemildert werden könnten. Als Motto der Landesgartenschau wählte man: „Chumm go luege“, als Maskottchen die Gans „Lörli“.

Für die Landesgartenschau waren das Landschaftsbild im Grütt künstlich neu geformt und 60 000 Bäume und Sträucher gepflanzt worden. Die Umwidmung des Grütt zu einem Landschaftspark war ein zentrales Element der Stadtentwicklung, das auch eine weitere Verbindung zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt schaffte.

Die eigentliche Gartenschau mit Eintritt fand im nördlichen Teil des Grütt mit Restaurantbetrieb in der Villa Feer und Messehallen statt. Im angeschlossenen Personalgebäude der Villa fand der Jazzclub mit dem Jazztone eine neue Heimat.

Das Naherholungsgebiet

Der größere südliche Teil war von Anfang an mit dem aus dem Grüttbach angelegten Grüttsee und dem Café Rosengarten für Erholung und Freizeit konzipiert. Damit wurde auch das Thema Wasser aufgenommen. Seit 1967 diente das Grütt als zentrale Wasserversorgung für die Stadt, 1968 wurde der erste von sieben Tiefbrunnen in Betrieb genommen. 1983 ging das neue Wasserwerk im Grütt in Betrieb.

Der FV Tumringen musste seinen Fußballplatz für einen Parkplatz zur Verfügung stellen. Dafür wurden oberhalb des Rot-Weiß-Stadions neue Fußballplätze und ein neuer Sanitärtrakt mit zwei Vereinsheimen errichtet. Hier wurde nun neben dem FVT auch der FV Lörrach untergebracht. Auch eine Begegnungsstätte für Jugendliche wurde geschaffen. Vor dem Abriss war darin zuletzt der Waldorf-Kindergarten untergebracht.

Der Entwicklungsschub

Die Landesgartenschau hat auch für die Lörracher Verkehrsinfrastruktur einen Schub bedeutet. Durch den Bau der A 98 bis zum Waidhof wurde die Innenstadt vom Durchgangsverkehr Richtung Hochrhein entlastet, eine neue Brücke über die Wiese beim Haagener Bahnhof und der erste Abschnitt der neuen B 317 wurden gebaut. Die Tumringer Straße wurde zur Fußgängerzone Lörrachs umgewidmet und der neue Marktplatz umgestaltet.

Die Landesgartenschau blieb mit etwas mehr als einer Million Besuchern unter den Erwartungen, man hatte mit rund einer halben Million mehr gerechnet. Gründe waren Dauerregen, eine Hitzewelle und die mangelnde Bewerbung von Schweizer Gästen.

Finanziell belastete sie bei Gesamtkosten von 25 Millionen Euro den städtischen Haushalt in den nächsten Jahren nicht unerheblich. Für Egon Hugenschmidt bildete sie allerdings den Abschluss einer insgesamt erfolgreichen Amtszeit. Trotz der oben genannten Einschränkungen war die Landesgartenschau als Gesamtpaket auf die Zukunft gesehen ein voller Erfolg. Denn der Landschaftspark mit seinen Funktionen für Sport, Freizeit, Erholung und Wasserschutz ist bis heute aus dem Lörracher Stadtbild nicht mehr wegzudenken.