Lörrach Das Grütt feiert

„In den 40 Jahren seines Bestehens hat sich das Grütt als beliebtes Naherholungsgebiet etabliert, das tagtäglich von vielen Menschen besucht wird. Wir freuen uns, dass das Areal so aktiv genutzt wird und unterstützen als Stadt gerne die Weiterentwicklung des Geländes“, unterstrich Oberbürgermeister Jörg Lutz zum Auftakt der Veranstaltung.

Das Grütt, so heißt es aus dem Rathaus, sei für die Lerchenstadt nicht nur grüne Lunge, sondern Begegnungsraum für Groß und Klein. Kinder haben viel Platz zum Toben, ob auf den Spielplätzen, dem Floß oder zwischen den Bäumen. Für Naturbegeisterte gibt es neben Enten, Eichhörnchen und Amseln so manche exotische Art zu entdecken. Immer blüht etwas, nicht nur im Rosengarten. Es gibt genügend Orte, um an der perfekten Bräune zu arbeiten oder Schatten zu tanken - allein bei einem guten Buch oder einem gemütlichen Getränk mit Freunden.

Erinnert wurde beim Tag der offenen Tür an die Gründerjahre des Parks: Für die Landesgartenschau 1983 waren das Landschaftsbild im Grütt künstlich neu geformt und 60 000 Bäume und Sträucher gepflanzt worden. Die Umwidmung des Grütt zum Landschaftspark war ein zentrales Element der Stadtentwicklung, das auch eine weitere Verbindung zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt schuf (wir berichteten).

Die Gründerjahre

In einem Beitrag für unsere Zeitung erinnert sich der Regionalhistoriker Hubert Bernnat: „Im März 1979 erhielt Lörrach gegenüber 30 Mitbewerbern den Zuschlag für das Jahr 1983, in dem gleichzeitig die Stadterhebung vor 300 Jahren gefeiert werden konnte.“ Die Lörracher Bewerbung sei auch damit begründet worden, dass durch den Bau der Autobahn A98 in Richtung Rheinfelden schwere Eingriffe in die Landschaft erfolgen, die durch die Landesgartenschau abgemildert würden.

Als Motto des Events wählte man damals: „Chumm go luege“. Maskottchen war die Gans „Lörli“, die allerdings am Jubiläumstag durch Abwesenheit glänzte...