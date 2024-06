Lörrach: Das Jazztone sucht nach neuen Wegen

Ein paar Besucher der Versammlung wollten über die künftige Ausrichtung des Jazztone diskutieren. Ein Mann fragte zum Beispiel, wie man jüngere Leute für den Jazz begeistern könnte. Der Vereinsvorstand bestand aber darauf, zunächst die notwendigen Aufgaben zu verteilen, um den Club weiterführen zu können. Folgendes Vorgehen wurde vereinbart: Der Vorstand informiert nochmals in einer Rundmail über alle anfallenden Aufgaben. Wer mitarbeiten will, meldet sich bis zum 14. Juli per E-Mail.

Kooperationen als Idee

Nur kurz kamen Überlegungen zur künftigen Arbeit zur Sprache: Felix Herrmann schlug vor, Kooperationen mit anderen Kultureinrichtungen wie dem Jazzclub „Bird’s Eye“ in Basel, in Lörrach oder auch in Freiburg auszubauen. Überlegt wurde auch, ob das Jazztone in Zukunft seine Konzerte weiterhin streamen, also weltweit live übertragen will. Nach der Coronazeit habe das Interesse daran stark nachgelassen, hieß es abschließend.