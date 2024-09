Lörrach: Das Kinojahr hat einen „Joker“ parat

Konzertfilme als Nische

Auch bei Konzertfilmen, die im Cineplex Lörrach regelmäßig laufen, lässt sich ein Erfolg nicht sicher abschätzen. Der Konzertfilm zur aktuellen Tour der US-Sängerin Taylor Swift etwa lief in Deutschland nicht so gut wie in den USA, wo er Besucherrekorde brach. „Vielleicht wollten die deutschen Kinobesucher lieber die Deutschlandkonzerte im Sommer abwarten“, spekuliert Lazuk. Auch bei Konzertfilmen zu Rockbands wie Metallica, Deep Purple oder David Bowie lasse sich der Zuschauererfolg nicht vorhersagen. Trotzdem sei es wichtig, auch „die Nische zu bedienen“, sagt Lazuk. Als nächstes wird Mitte September zweimal der Konzertfilm „Usher: Rendezvous in Paris“ gezeigt.