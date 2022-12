Lörrach Das Leben der „Hotzenwälder Anna“

Erinnerungen und Erzählungen verwendet

Nach der Ausweisung aus Basel 1917 in den Schweizer Notjahren lebt das Ehepaar mit seinen Kindern in einer Dachwohnung in Lörrach. Anna überlebt ihren Mann um 36 Jahre. Für sein Buch konnte Mehlin auch auf die Erinnerungen und Erzählungen von Annas Enkelinnen zurückgreifen. Die Leser erfahren viel über die Alltagssituation der Familie, die Wirtschaftskrise nach dem Weltkrieg und die traumatische Inflation. Die Fahrkartenpreise verdoppelten sich, der Hotzenwälder Kartoffeltransport mit dem Zug nach Lörrach wird fast unbezahlbar teuer. Daher tragen Annas Buben die Lebensmittel in Rucksäcken und auf einem Wägeli nach Lörrach.

Die „Hotzensaga“ macht nicht nur Zeitgeschichte lebendig, sondern berichtet auch von der Nachfolgegeneration. Ein Handlungsstrang führt nach Weil am Rhein, wo der Sattlerlehrling Fritz Mehlin herstammt, der spätere Ehemann von Annas Tochter Nani. Episoden handeln davon, wie Nani Klavierunterricht nimmt und mit Fritz zusammen in Basel ausgeht. „E Markgräfler Bursch. Überhaupt kei Schnöri. Sufer g’wachse mit dunkle Hoor. Un er schwätzt au so lieb“, schwärmt sie ihrer Freundin von ihrem „Schatz“ vor. Die jungen Leute leiden unter der Weltwirtschaftskrise. So verliert Nani ihre Stelle bei der Dedi-Bank und ihr Verlobter im Sommer 1923 seine Arbeit bei der Sattlerei Sütterlin. Fritz musste umsatteln und fand eine neue Stelle in der Zifferblattwerkstatt Schätzle in Weil am Rhein direkt an der Grenze nach Riehen, wo er an der Stanzmaschine für Uhrzeiger arbeitete.

Die familiären Beziehungen reichen zurück nach Weil am Rhein, wo die Mehlins als Familie seit 100 Jahren in Alt-Weil zum Dorf gehören und der uralte Familienname Mehlin stark vertreten ist. 1933 zog Mehlins Großvaterfamilie aus der Weiler Schlösslegasse in die Lörracher Riesstraße um.

Dialekte sorgen für Lokalkolorit

Der anschaulich erzählte Generationenroman vermittelt vor dem Hintergrund politischer Ereignisse und Katastrophen auch stark das Gefühl von Heimat und Identität – nicht zuletzt durch den Wälderdialekt und das Baseldütsch, das Mehlin als Stilmittel und authentische Ausdrucksweise einbringt. Die harte Kleinbasler „Hösch du“-Sprache der 1920er Jahre, eine grobe Arbeitersprache, die auch in der Textilindustrie in Kleinhüningen und Weil-Friedlingen typisch war, hat der Autor während seiner Schüler- und Studentenzeit und in Vereinen selbst kennengelernt. Die Dialekteinschübe und fiktiven Dialoge machen das mit erzählerischer Kraft geschriebene Buch liebenswürdig – ein Stück literarische Ahnenforschung zwischen Biografie und Fiktion.

Hans Mehlin: „Die Hotzenwälder Anna in Lörrach -–Alemannisches Intermezzo“, 80 Seiten, Book on Demand, 5,99 Euro.