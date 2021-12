Lörrach „Das Leben isch mehr wie Leben“

Lörrach. „Wahlzeiten sind Lieblingszeiten für Satiriker“, sagte Mathias Richling kürzlich in einem Rundfunk-Interview. Man durfte also bei seinem Auftritt im Burghof am Freitag gespannt sein, wie aktuell sein Programm eingefärbt sein würde nach der Regierungsbildung vom Mittwoch. Und was dem bekennenden Kritiker der Corona-Politik zum Umschwenken der Regierungsvertreter in Sachen Impfpflicht einfallen würde.

Man wird nicht enttäuscht. In seinem Programm „Mathias Richling #2021“ blickt er auch auf die tagesaktuellen Ereignisse als Krönung eines turbulenten Jahres zurück. Da kriegt schon mal Olaf Scholz sein Fett weg, als „Secondhand-Merkel“ oder „sozialdemokratische Ausschussware“, Armin Laschet sei der „Lachsack für Trauerfeiern“ gewesen, Annalena Baerbock eine reine „Spielfigur“ – und Lauterbach habe jede Talkshow „hausbesetzt“. Zwei Jahre in „Corona-Geiselhaft“ hätten die B- und C-Promis in die Medien gespült. „Je weniger sie mitbringen, desto bekannter werden sie“. So seien wir am Ende auf uns allein gestellt. „Damit kann ein Mensch nicht leben, verstehste….?“