Lörrach Das Leben ist im Fluss

Gleich vier Bücher mit Fährengeschichten schrieb der Schweizer Schriftsteller Rudolf Graber. In einer Geschichte, die Liebendörfer vorlas, geht es um das Baden im Rhein. Als die Arbeiter sich den Besuch von Badeanstalten noch nicht leisten konnten, sprangen sie einfach in Basels größtes Gewässer. Bürger missbilligten die Lautstärke, die dabei entstand und riefen die Polizei. Ein Polizist notierte sich die Namen der Personen, die im Rhein badeten. Immer mehr strömten auf ihn zu und zeigten sich an, was den Polizisten überforderte. Er verließ das Flussufer genervt mit dem Worten „Leckt mich doch am Arm“.