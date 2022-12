Lörrach Das letzte neue Gewerbegebiet eingeweiht

Gleichzeitig ist die Stadt aber auf Gewerbesteuereinnahmen angewiesen. Die Millioneninvestition für Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung soll sich langfristig durch die Steuereinnahmen von neuen, bestehenden und expandierenden Betrieben rechnen. So sieht der Vergabekatalog nicht nur eine intensive Flächenausnutzung vor, sondern auch die Zahl der Arbeitsplätze und die Wirtschaftskraft spielen bei der Vergabe eine Rolle. Denn, so Lutz: „Wir sind eher Gewerbesteuer-schwach in Lörrach.“

Schallschutz und Geld

Am äußersten Rand hin zur Wohnbebauung steht bereits das Museumsdepot, das auch hinsichtlich des Schallschutzes eine Aufgabe erfüllen soll. Hinzu kommen sollen ebenso die architektonisch passenden Gebäude, erklärte Wirtschaftsförderin Marion Ziegler-Jung im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Bauvoranfragen bewertet sie auch in dieser Hinsicht schon einmal sehr positiv.

Ortsvorsteherin Silke Herzog sprach von einer „riesigen Veränderung“ auf dem Areal. Noch vor einem Jahrzehnt habe es sich um eine Trainingsstätte und einen sozialen Treff gehandelt, dann folgte der Wandel. Mit den von Betrieben zu erwartenden Einnahmen leiste der Ortsteil einen wichtigen Beitrag zu den Stadtfinanzen. „Wir brauchen dieses Geld für die Stadt“, erklärte sie vor vielen anwesenden Gästen. Betriebe, Baufirmen, Breitband-Unternehmen bis zu Planer sowie Anwohner und Ortschaftsräte waren zur Einweihung gekommen.

Neue Straße: 400 Meter lang

Eingeweiht wurde nicht nur das Gewerbegebiet Brombach-Ost, sondern auch die 400 Meter lange „Johann-Reiss-Straße“. Johann Reiss (1759 bis 1814) sei der richtige Namensgeber, unterstützt OB Jörg Lutz die damals vom Ortschaftsrat getroffene Entscheidung. Dabei handelt es sich um den früheren Inhaber der Reiss-Mühle in Brombach. Die Namensgebung unterstrich auch Ortsvorsteherin Silke Herzog. „Es gibt kein Unternehmen in Brombach, das so fest im Ort verwurzelt ist.“