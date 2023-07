Lörrach Das Lörracher Hebel-Gymnasium trauert um Hans Freimann

Früh in der Verantwortung

1938 in Halle an der Saale geboren, besuchte Hans Freimann in Paderborn ein humanistisches Gymnasium. Schon damals entdeckte er seine Faszination für alte Sprachen. Auf die Studienzeit in München und Freiburg mit den Fächern Latein, Griechisch, Philosophie und Sport folgten Promotion und eine Anstellung als Gymnasiallehrer in Freiburg. Aus der 1966 geschlossenen Ehe mit Gerda Freimann gingen zwei Kinder hervor.

Hans Freimann war erst 38 Jahre alt, als er aufgefordert wurde, sich um die vakante Stelle des Schulleiters am Hebel-Gymnasium Lörrach zu bewerben. Fast 26 Jahre lang leitete er die Geschicke der Schule, bis er 2002 in den Ruhestand ging.