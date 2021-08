Lörrach Das Personal „nicht verheizen“

Der Gastronom hat in jüngster Zeit durch unglückliche Zufälle die Hälfte seines festangestellten Personals verloren. Eine langjährige Mitarbeiterin ist umgezogen, eine ist Mutter geworden. Sie adäquat zu ersetzen, ist ihm nicht gelungen: „Aushilfen bekomme ich genug, aber niemand, der auch Verantwortung übernehmen kann.“

Den Fachkräftemangel führt er darauf zurück, dass die Gastronomie in Deutschland „nicht die Lobby hat, die sie verdient“. Die unsichere Situation und die Angst vor einem erneuten Lockdown hätte nun viele Fachkräfte in andere Jobs getrieben. Ein Bekannter habe 20 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet, nun habe er dank seines Lkw-Führerscheins einen neuen Job.

Keine Industrielöhne als Servicekraft

Solche Geschichten kann auch Fritz Leisinger, Seniorchef des Restaurants Rosengarten im Grütt, erzählen. Ein Teil seines Personals hat sich in der Pandemie ebenfalls neu orientiert und festgestellt, dass in der Industrie mehr Geld zu verdienen ist – noch dazu ohne Abend- und Wochenendschichten. „Wir zahlen schon über Tarif, aber wir können keine Industrielöhne bieten“, beklagt Leisinger.

Allerdings hatte er im Lockdown keine Kurzarbeit angemeldet, sondern den Mitarbeitern gekündigt: „Wir hätten alles zurückzahlen müssen und die Mitarbeiter zahlen nachträglich Steuern“, argumentiert Leisinger. Stattdessen habe sich der Familienbetrieb „irgendwie durchgewurschtelt“ mit Essen zum Mitnehmen und Lieferservice.

Nachholbedarf beim Weggehen und Feiern

Seit wieder geöffnet ist, strömen die Gäste laut Leisinger ins Restaurant: „Es gibt einen riesigen Nachholbedarf beim Weggehen und Feiern.“ Allein am morgigen Freitag hat er eine Beerdigung und eine Hochzeit, am Samstag folgt eine Geburtstagsgesellschaft.

Doch es fehlt das Personal, um den Ansturm gut zu bewältigen. Nicht alle Mitarbeiter sind zurückgekommen, bei anderen hat sich die Situation grundlegend verändert: Ein Mitarbeiter ist beispielsweise statt in Vollzeit nur noch auf 450-Euro-Basis tätig, weil seine Frau nun wieder mehr arbeitet.

Die Folge: „In der Küche werden Schichten von bis zu 15 Stunden geschoben. Das geht nur, weil es Familie ist“, sagt Leisinger. Vor zwei Wochen sei ihm dann klar gewesen: „Wir müssen was machen.“ Er reduzierte die Öffnungszeiten. Montag und Dienstag war bereits bislang geschlossen, nun wird auch mittwochs bis freitags erst um 15 Uhr geöffnet.

Damit geht ihm viel Umsatz verloren: „Das wären erstklassige Tage. Wir mussten mittags schon Leute wegschicken, weil kein Platz frei war.“ Doch er könne sein restliches Personal „nicht verheizen“, betont der Gastronom. „Ich habe ja auch eine Verantwortung.“ Und Besserung ist nicht in Sicht: „Vor sechs Wochen haben wir eine Stelle ausgeschrieben, aber was wir brauchen, meldet sich einfach nicht.“

Kurzarbeit statt Kündigung

Den Ansturm hat auch Tim Heuser vom Café Pape registriert: „Normalerweise ist es bei uns im Sommer eher ruhiger, aber bei 20 Grad läuft auch das Geschäft mit Kaffee und Kuchen.“ Darum ist er froh, dass er sich auf einen Stamm aus „treuen Mitarbeitern ohne Wechsel-Ambitionen“ verlassen kann. Zumal hier niemand lange Abendschichten fürchten muss. Das Café schließt um 18.30 Uhr.

Heuser betont zudem: „Wir haben unseren Mitarbeitern im Corona-Jahr bewusst nicht gekündigt, sondern sie nur in Kurzarbeit geschickt. Die zusätzlichen Kosten halten sich in Grenzen, und so wusste ich, dass unser Personal nicht abwandert.“ Lediglich eine Verkäuferin für 20 Stunden pro Woche wird aktuell gesucht.

Doch auch Heuser kennt die Situation auf dem Arbeitsmarkt und weiß: „Wenn jemand krank wird, haben wir ein Problem.“ Kürzere Öffnungszeiten hält er indes für „fatal“ und höchstens eine „Notlösung“ im Hinblick auf Fixkosten und Gewinnerzielung. Gleichwohl hat auch er keine Antwort für den Fachkräftemangel: „Man kann das nicht über noch höhere Preise für die Gäste steuern, gleichzeitig braucht es aber faire Löhne für gutes Personal.“