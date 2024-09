Lörrach Das Publikum hält den Atem an

Die Show begann, wurde begleitet und endete mit sehr viel Wasser, dass aus vielen verschiedenen Düsen im Boden in unterschiedlichen Variationen in die Höhe gepumpt und von vielen Scheinwerfern aus allen möglichen Winkeln angestrahlt wurde. Dies erzeugte eine faszinierende Farbenwelt aus Licht und Wasser und entlockte den Zuschauern den ersten, begeisterten Applaus.

Artistik mit und im Wasser

In der „Waterbowl“, einer durchsichtigen Halbkugel, schwamm Veronika, die erste Artistin, ein paar Runden, bevor sie 15 Meter hoch unter die Zirkuskuppel flog, um dort eine sehr gute Figur an den Strapaten zu machen. Dies alles wurde begleitet vom bunten Wasser, das immer wieder in verschiedenen Höhen und Formationen in die Höhe spritzte. Sergio Paolo ist ein Meister der Bälle und prellte, warf oder jonglierte diese in fast jeder erdenklichen Weise – spielerisch und leicht sah es aus und ist doch so schwer. Das Show– Ballett des Zirkus bot zwischen den Auftritten der Artisten eine enorm energiegeladene und Lebensfreude versprühende Show mit mitreißendem Tanz, verschiedenen Kostümen und Stilrichtungen und einer faszinierenden Mischung aus Tanz und Artistik.