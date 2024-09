Lörrach Das Publikum hält den Atem an

Ein tiefer Gong kündigte den Beginn der Vorstellung an. Die Besucher strömten am Mittwoch durch das Restaurationszelt, in dem es schon verführerisch nach Popcorn roch, in das Hauptzelt. Zirkusdirektor Sascha Melnjak hatte einen „Ozean an Emotionen“ versprochen, in Anspielung auf die Wassershow.