Lörrach Das Rathaus: ein Lörracher Wahrzeichen

Lörrach. Das vom ehemaligen Oberbürgermeister Egon Hugenschmidt skizzierte Selbstverständnis spiegelt sich in der Architektur des Lörracher Rathauses wider. Der umgesetzte Entwurf von Thomas Heiß sah ein Verwaltungshochhaus mit 17 Etagen vor, welches alle Ämter und Mitarbeiter an einem Ort zusammenführt: ein Zentrum für die Bürgerschaft, mitten in der Stadt gelegen. Das Rathaus gliedert sich in zwei Hauptbereiche, die entsprechend ihrer Funktion und Ausbildung auch von außen ablesbar sind – der Eingangs- und Saalbereich sowie den Verwaltungsbereich.