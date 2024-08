Lörrach: Stadtarchiv soll kein „Oldtimer“ mehr sein

Sanierung ist notwendig

Dass die Sanierung des Stadtarchivs notwendig ist, daran lässt die erstellte Studie keinen Zweifel. Auch für Schaser ist klar: „Dieses Archiv stammt aus den 1970er-Jahren. Das muss ich also so hinnehmen. Aber wenn wir das Rathaus sanieren, dann können wir nicht sagen: Weiter so.“ Nur schon die Brandschutzvorschriften seien heute ganz Andere als in den 1970er-Jahren bei der Rathauseröffnung.

Wassereinbrüche drohen

Es gab auch schon Wassereinbrüche. Diese seien zwar glimpflich vonstatten gegangen, aber so etwas sei natürlich ein Unding für ein Archiv. „Im Grunde ist es nur eine Frage der Zeit, bis es etwa bei Starkregenfällen wieder zu Wassereinbrüchen kommt“, betonte Schaser den Sanierungsbedarf.

Zwar sei das Stadtarchiv in seiner jetzigen Form nach wie vor gut in Schuss, wovon sich auch die Teilnehmer des Rundgangs überzeugen konnten. „Schick“, sagte etwa Bürgermeisterin Neuhöfer-Avdić spontan beim Blick ins Archiv. Schaser, der seit März 2016 im Lörracher Stadtarchiv tätig ist und dieses seit November 2021 leitet, wandte hierzu ein: „Das jetzige Stadtarchiv ist wie ein Oldtimer: schick, aber nicht mehr zeitgemäß.“ An der Leistung, die alle Gewerke bei der Errichtung des Rathauses geleistet hätten, gebe es aber keinen Zweifel: „Auch nach 50 Jahren funktioniert hier unten alles. Das ist Qualität“, sagte Schaser. Abschließend blickte er voraus: „Wenn wir mit der Sanierung erneut ein Archiv kriegen, das so lange hält, können wir zufrieden sein.“