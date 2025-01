Ein Kapitel Heimatgeschichte endet: Das Stettemer Chörli singt nicht mehr

Die Anlässe

Über Jahre hinweg bereicherte der Chor das Dorfleben in Stetten: Feste Termine waren etwa das Maibaumstellen und die regelmäßigen Gastauftritte im Pflegeheim St. Fridolin – immer kostenlos. Auch das Chorkonzert in der Kirche St. Fridolin war ein großer Erfolg, erzählt Bräuning.

Was die Formation ausmachte, war nicht in erster Linie ihre gesangliche Exzellenz, sondern ihre Authentizität und Homogenität als Klangkörper und Gemeinschaft. Mit ihren Liedern vermochte sie in diesem kleinen Stettemer Kontext, das Innerste der Senioren zu berühren – Erinnerungen wachzurufen. Immer wieder kullerten bei den Auftritten des Chors Tränen über die betagten Wangen der Zuhörer.

Die letzten Jahre

Frank Engler übernahm im Herbst 2019 den Dirigentenstab. Nach der Corona-Zwangspause führten Helmut Bräuning und Rudolf Siebold den Chor weiter.