Aktion dritte Welt: Das Stettemer Milchhüsli schließt

Bis heute unterstützt die Aktion Dritte Welt sechs Projektpartner in Peru, Bolivien, Tansania, Chile und der Elfenbeinküste. Zu allen bestehen langjährige, vertrauensvolle Beziehungen. Gertrud Seilnacht erinnert sich an eindrückliche Begegnungen, wenn die Projektpartner nach Stetten zu Besuch kamen und auch die Spender sie kennen lernen konnten. Herzlich dankt sie allen, die die Aktion Dritte Welt in 45 Jahren mit Spenden unterstützt haben. 1,5 Millionen Euro habe man an die Projektpartner weiter geben können, heißt es in einer Pressemitteilung.

1,5 Millionen Euro Spenden

In diese Summe floss auch der Verkaufserlös aus dem Weltladen ein. Die Arbeit mit dem aktuell 21-köpfigen Ladenteam habe ihr immer Spaß gemacht, sagt Monika Heindl. Sie erzählt von ihrer Liebe zu Lateinamerika – sie hat sogar in Bolivien geheiratet – und ihrem Wunsch nach Gerechtigkeit: Beides motiviere sie zum Engagement im „Milch-Hüsli“. Seit der Corona-Pandemie kauften allerdings weniger Menschen im Weltladen ein als vorher, bedauert sie.

Nach 45 Jahren wird sich der Verein „Aktion Dritte Welt“ nun auflösen. Man sei älter geworden, und man habe niemanden gefunden, an den der Vorstand die Verantwortung übergeben könnte, erklärt der Vorsitzende Reinhard Schmitt. Für den Weltladen habe man zwar immer Mitarbeiterinnen gefunden, aber keine Organisation, die ihn weiterbetreiben wolle, hieß es weiter.