Lörrach: Das Thema Angst im Kindertheater

Wie wird man eigentlich Puppenspielerin? Eigentlich kommt Inga Schmidt von der Musik. Über die Teilnahme als Musikerin an einem Schauspiel wurde sie als Jurymitglied für ein Kindertheaterfestival ausgesucht. „Ich fand das so toll. Das wollte ich auch machen.“ Zwei Hochschulen für Puppenspiel gibt es, eine in Stuttgart, eine in Berlin – an beiden studierte sie. Und auch wenn das stete Reisen und die viele Organisation anstrengend sind, liebt sie ihren Beruf. Ihr kleiner Sohn ist im übrigen Testzuschauer und Experte. „Er kann alle unsere Stücke auswendig.“ Und liebt den kleinen Angsthasen.

9. März, 14 Uhr, 10. März, 11 Uhr, Burghof