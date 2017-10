Lörrach Das unendliche Paradies

Lörrach. Wilde Tiere – Tiger, Löwen und Elefanten – streifen durch die Seniorenwohnanlage am Engelplatz: „Serengeti – das unendliche Paradies“ lautet der Titel einer Ausstellung, die vom 3. November bis einschließlich 19. Januar in der Wohnresidenz am Engelplatz, Wallbrunnstraße 36 in Lörrach, zu sehen ist. Annemarie und Walter Taeschner sowie Peter Rasmussen zeigen Fotografien einer Reise durch die Serengeti.

Die Vernissage findet am Freitag, 3. November, ab 18.30 Uhr in der Wohnresidenz statt. Nach der Begrüßung durch Ute Hammler spricht Walter Taeschner einführende Worte zur Ausstellung. Die Ausstellungseröffnung wird mit Gospelgesang in englischer und französischer Sprache musikalisch umrahmt.