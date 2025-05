Lörrach: Das virtuelle Kilometerkonto wird voller

Inklusiver Spendenlauf

Es handelt sich um eine Initiative von „better move“, einem inklusiven, virtuellen Spendenlauf unter der Schirmherrschaft von Landrätin Marion Dammann, welcher am 1.Mai gestartet ist.

Schon zum vierten Mal findet der Spendenlauf statt, initiiert wird dieser von der gemeinnützigen Organisation „direct help better future“. Dahinter steht die Gründerin Alexandra Sieberer. Ob man läuft, spaziert, wandert oder mit dem Rollstuhl rollt – jeder Kilometer setzt einen Euro aus dem virtuellen Spendenkonto frei. Dieses besteht aus Spenden von verschiedenen Firmen aus Lörrach. Der zurückgelegte Weg wird über die kostenlose App Strava aufgezeichnet und muss bis zum Ende des Laufes am 31. Mai im Strava-Club der Organisation publiziert werden. „Es nehmen auf diese Art mehr Leute teil mehr Leute machen mit und erzielen so eine höhere Spendensumme“, erklärt Sieberer den Vorteil des virtuellen Laufes. „Jeder kann wann er Zeit hat mitlaufen. Vergangenes Jahr waren es Menschen aus 25 Ländern – das weiteste war Australien“.