Lörrach: Das Weindorf kämpft mit dem Regen

Am Donnerstag, dem ersten Tag des Weinfests, sei der Zuspruch aufgrund des Wetters eher mau gewesen, berichtete Oliver Wagner vom Weingut Huck-Wagner, aber an den folgenden Tagen seien immer mehr Besucher gekommen.

Den kurzen oder auch mal längeren Regenschauern trotzten die Festfreudigen unter den zahlreichen Schirmen, die über den Sitzgelegenheiten und den Stehtischen an den Ständen aufgebaut worden waren. Die Stimmung sei trotz der Wettereskapaden sehr gut gewesen. Die Besucher hätten viele Weine probiert, vor allem die hochwertigeren Weine wie Grauburgunder oder Chardonnay. Aber auch die anderen Sorten führten die Besucher in Versuchung, und so wechselte so manche Flasche den Besitzer.