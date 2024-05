Gleich zu Beginn der Tour machten Fragen der Teilnehmer deutlich, was bei den Bürgern ganz oben auf der Wunschliste steht: ein Lebensmittelmarkt in Haagen. Einwohner kritisierten, dass der Ortsbus an einigen Haltestellen in Haagen vorbeifahre. Wohnortnahe Haltestellen seien für Senioren wichtig, um Einkäufe und Arztbesuche zu erledigen, so eine Medienmitteilung der Sozialdemokraten.