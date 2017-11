Lörrach Debatte um Lkw-Verkehr in der Rebgasse

Nachrichten-Ticker

04:13 Ex-Torhüterin wirft Sepp Blatter sexuelle Belästigung vor

Berlin - Die US-Fußballerin Hope Solo hat dem ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter vorgeworfen, sie am Hintern begrapscht zu haben. "Sepp Blatter mir an den Arsch gefasst", sagte die 36-jährige Ex-Torhüterin der portugiesischen Zeitung "Expresso". Der Vorfall habe sich bei der Ballon-d'Or-Gala 2013 in Zürich ereignet, bevor sie mit Blatter auf die Bühne gegangen sei, um einen Preis zu übergeben. Blatter wies die Vorwürfe über seinen Sprecher im britischen "Guardian" zurück.

04:11 Auto in Berlin laut Zeugen auf Menschengruppe zugerast

Berlin - Ein Unbekannter soll Zeugenberichten zufolge in Berlin-Reinickendorf mit einem Auto auf eine Menschengruppe zugerast sein. Die Lagezentrale des Berliner Innenministeriums bestätigte, dass es in der Nacht einen Vorfall am Wilhelmsruher Damm gab, sprach aber zunächst von einer "Verkehrsunfallflucht mit besonderen Umständen". Den Zeugen zufolge fuhr der Mann auf den Gehweg - Passanten konnten sich nur durch Sprünge retten. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen an der Unfallstelle übernommen.

03:33 Politikwissenschaftler sehen keine Alternative zu Jamaika

Berlin - An der Bildung einer Jamaika-Koalition führt nach Einschätzung des Politologen Ulrich von Alemann kein Weg vorbei. "Ein Scheitern von Jamaika halte ich für sehr unwahrscheinlich", sagte er der "Heilbronner Stimme". "Die deutschen Parteien sind immer noch durch die Bank, außer die AfD vielleicht, sehr staatstragend. Sie wissen genau um ihre Verantwortung und dass es im Augenblick keine Alternative zu Jamaika gibt." Deshalb sei er davon überzeugt, dass ein Jamaika-Bündnis geschlossen wird.

03:32 Hasbro will laut Bericht Rivalen Mattel schlucken

New York - Der US-Spielzeughersteller Hasbro hat einem Zeitungsbericht nach ein Übernahmeangebot für den großen Konkurrenten Mattel abgegeben. Die Offerte sei kürzlich unterbreitet worden, schrieb das "Wall Street Journal". Ob die Avancen Chancen auf Erfolg haben, ist unklar. Ein Zusammenschluss würde Mattels Traditionsmarken von Barbie über Hot Wheels bis hin zu Fisher Price und Matchbox mit Hasbros Klassikern wie Transformers oder Monopoly und darüber hinaus die Actionfiguren von Marvel und "Star Wars" unter ein Dach bringen.

02:39 Närrische Saison beginnt in den Karnevalshochburgen

Köln - In den Karnevalshochburgen beginnt heute die fünfte Jahreszeit. Wegen des Wochenendes rechnen die Karnevalshochburgen mit besonders vielen Teilnehmern. Die Kölner Polizei reagiert mit hoher Polizeipräsenz auf den erwarteten Andrang unter dem Motto "Mer Kölsche danze us der Reih". Rund 1000 Polizisten werden laut Pressestelle zusätzlich im Einsatz sein. Viele weiblichen Narren sind nach Angaben des Kölner Kostümhauses Deiters in diesem Jahr als Einhörner unterwegs, viele Männer als Mainzelmännchen oder Minion.