Lörrach Dem Abriss folgt die „Western-Fassade“ beim Lidl

Weil die Stadt Lörrach und Lidl keine Einigung erzielt haben, werden die Bauvorschriften an der Weiler Straße künftig in Form einer zwölf Meter hohen Blendwand vom Handelsriesen erfüllt. Ziel des Rathauses war es, dass eine mehrgeschossige Nutzung erfolgen soll. Lidl baut nun aber eingeschossig und erfüllt damit die Auflagen in der eigentlich nicht gewünschten Form.