Lörrach: Dem Licht eine Chance geben

Die Arbeit des mittlerweile weit mehr als 1000 Mitglieder zählenden Förderkreises für das Hospiz am Buck findet immer mehr Freunde. Deutlich wurde dies in den vergangenen Jahren stets bei der besinnlichen Feier „Licht + Leben“. Die Alte Feuerwache bei der evangelischen Stadtkirche, Burghof 1, ist am Samstag, 30. November, 17 Uhr, wieder Treffpunkt zu der Veranstaltung.