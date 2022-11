Lörrach Dem Licht eine Chance geben

Lörrach. Die Arbeit des mittlerweile weit über tausend Mitglieder zählenden Förderkreises für das Hospiz am Buck findet immer mehr Freunde. Deutlich wurde dies am Samstagabend bei der besinnlichen Feier unter dem Titel „Licht + Leben“. Die evangelische Stadtkirche und danach der Platz um den beleuchteten Weihnachtsbaum am Alten Mark waren am Vorabend des ersten Advents gut besucht.

„Wieder kommen wir hier zusammen und erinnern uns an den Leitsatz: Leben bis zuletzt“, betonte im Vorfeld der Veranstaltung die Ärztin Tilly Nothhelfer, Vorstandsmitglied des Fördervereins und Hauptorganisatorin der Feier. Die Anregung für „Licht + Leben“ bekamen vor mehreren Jahren Vorstandsmitglieder des Förderkreises bei einem Besuch in der englischen Partnerstadt Chester und des dortigen Hospizvereins. In Lörrach fanden sich danach schnell Partner. Die evangelische Matthäusgemeinde überließ die Stadtkirche, der Wirt des „Drei König“ sagte seine Unterstützung zu, und das Weinhaus Wein-Speck bewirtete die Teilnehmer mit Glühwein auf dem Marktplatz.