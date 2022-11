Lörrach Dem Trämli auf der Spur

Diese verkehrte von 1919 bis 1967 – mit zehnjähriger Unterbrechung zwischen 1937 und 1947 – und bediente im Vier- bis Zwanzig-Minuten-Takt Haltestellen an der Dammstraße, am Stettener Bahnhof, an der Schiller- und der Baumgärtnerstraße, am Marktplatz sowie am damals noch in der Villa Favre untergebrachten Rathaus.