Lörrach: Demo für Klimaschutz

Der Klimawandel droht mit Wetterextremen. Foto: Pixabay

Das im Umweltschutz stark engagierte Lörracher Ehepaar Diana Berg-Matt und Uli Berg hofft auf Mitstreiter am Freitag. „Das Thema treibt uns um. Schließlich hat sich an den physikalischen Grundlagen der Klimakrise nichts verändert oder verbessert“, sagt Uli Berg auf Nachfrage. Vor einigen Jahren gingen mit Fridays for future Massen auf die Straße, die Menschen hätten die Dringlichkeit begriffen. Diese werde durch die aktuellen Unwetterkatastrophen, beispielsweise in Österreich und Tschechien, auf tragische Weise unterstrichen.