Lörrach: Demokratie im Nellie

Komödie und Drama

Jeweils mittwochs alle zwei Wochen stehen Kinofilme von der Komödie bis zum Drama auf dem Programm, die das Thema Demokratie von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Los geht’s mit „Der schwarze Nazi“, einer Filmgroteske aus Sachsen über Integration, Wutbürger und die brennende Frage: Was ist eigentlich „Deutsch“? Weitere Filme in der Reihe sind das Drama „Blue Jean“ (9.10.), der Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf“ über das Wesen der Demokratie (23.10.) sowie „Und morgen die ganze Welt“ (13.11.), einem Antifa-Film über Straßenkämpfe und die Frage, ob Gewalt gerechtfertigt sein kann. Zum Abschluss laufen das Gay-Drama „Out in the Dark” (27.11.) und der teilanimierte Dokumentarfilm „Kleine Germanen“ (11.12.) über Kinder, die nach dogmatischen Prinzipien rechtsextremer Ideologie erzogen werden.

Gegen Polarisierung

In Zeiten zunehmender Polarisierung wird auch unsere Sprache härter, heißt es in der Ankündigung. Daher gehe es bei der Seminarreihe „Vom Dissens zur Essenz – wie Kontroversen gelingen können“ (16.10. / 7.11. /24.11.) um eine gemeinschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ziel der Lösungsfindung. Kraft im Wandel vermitteln geeignete Tools, die die Beteiligung im Sinne einer Selbstwirksamkeit fördern und dazu beitragen, gute Entscheide für die Stadtgemeinschaft vorzubereiten respektive zu treffen.

Gegen Hassbotschaften

Anfang November ist Irmela Mensah-Schramm eine Woche zu Gast in Lörrach. Die 78-jährige Berlinerin entfernt seit fast vierzig Jahren Hassbotschaften aus dem öffentlichen Raum. Ihre Ausstellung „Hass vernichtet“ wird am Dienstag, 5. November, von Oberbürgermeister Jörg Lutz im Rathaus eröffnet. Für Schulkassen bietet Irmela Mensah-Schramm den Workshop „Mit bunten Farben gegen braune Parolen“ an (ab Klassenstufe 5, Infos/Anfragen an workshop@nellie-nashorn.de).