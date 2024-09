Lörrach: Demokratie ist nicht selbstverständlich

„Demokratie ist nicht selbstverständlich, aber lebensnotwendig“, sagte er mit Blick auf den langen, von Zerstörung und Rückschlägen geprägten Weg der demokratischen Idee in Deutschland bis zum Grundgesetz, in dem die Würde des Menschen zuoberst steht. Die Begeisterung des radikalen Struve und die „Mühen der Ebene“, wie sie der gemäßigte Pflüger verkörperte, seien die beiden Pole zwischen denen sich die Demokratie entwickeln konnte. Es brauche vielfach als langweilig empfundene Verfahren, um die Demokratie mit Leben zu füllen.

„Die Gedanken sind frei“

Verfassungsrichterin Wallrabenstein ging das Publikum in ihrer Revolutionsrede direkt an: Nach den großen Demonstrationen gegen rechts seien sechs Monate später nach Abschiebungen und Grenzkontrollen kaum Stimmen laut geworden, die das Motto „für alle“ einforderten. „Das Motto ist eine Zumutung“, sagte sie und ging das anhand der drei Forderungen „Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle“ systematisch durch. Wobei deutlich wurde, dass es in Deutschland an vielen Ecken mit der Umsetzung Probleme gibt. Eine echte Demokratie gehe von einem positiven Menschenbild aus, anders seien die Brüche und Konflikte der Realität nicht zu bewältigen. Regeln in einem liberalen Staat seien nicht einfach so da, sondern brauchten jeweils einen vernünftigen Grund unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, sagte die Verfassungsrichterin unter großem Beifall. „Ein freiheitlicher Staat reagiert auf individuelles Fehlverhalten“ betonte sie, nachdem sie liberale und illiberale Staatsformen verglichen hatte.

Als der Kinderchor „Die Gedanken sind frei“ anstimmte, sang das ganze Publikum mit, dank der vorher verteilten Liedblätter auch textsicher alle vier Strophen. Dann gab es auf dem Platz vor dem „Wilden Mann“ Revolutionssuppe mit und ohne Würstchen, wobei Gustav Struve als bekennender Vegetarier sicher letztere Variante gewählt hätte.