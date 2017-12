Lörrach Den  Geist der Weihnacht erleben

Von Ursula König

Lörrach. Nahe bei den Schafen und vor dem Stall mit den Eseln: Am dritten Advent wurde die Weihnachtsgeschichte „Der Hirte“ von Helga Aichinger in der freien Natur inszeniert. Hauptdarsteller waren die beiden Eselinnen Lilly und Leika. Organisiert wurde die schlicht gehaltene und naturnahe Weihnachtsgeschichte auch in diesem Jahr von den Familien Kaltenbach-Holzmann und Langen. Mit dabei waren Kinder und Jugendliche, die sich sonst das Jahr hindurch um die beiden Esel beim Sonnenbad kümmern, als Engel, Maria und Josef verkleidet.

Es ist noch hell beim Treffpunkt am Ende der Chrischonastraße. Einige Familien mit kleinen Kindern haben sich bereits vor 17 Uhr eingefunden. Bis alle ankommen und sich in Bewegung setzen, verteilen die Organisatorinnen Beatrice Kaltenbach-Holzmann und Christine Langen Liedtexte und erklären den Neuankömmlingen, worum es bei dieser Weihnachtsdarstellung geht. Die größeren Kinder zünden Fackeln an, und die Jüngsten setzen sich stolz mit ihren Laternen in Bewegung.

Es geht ein Stück bergauf. Kerzen beleuchten den Feldweg, der den meisten aus den Vorjahren noch vertraut ist. Sie hat eine besondere Anziehungskraft, diese weihnachtliche Inszenierung. Es ist ruhig oben beim Eselstall. Kurz blöken die zwei Schafe, die mit ihrem Lamm zur Aufführung gehören und vom Sozialen Arbeitskreis eigens hergebracht wurden. Engel stehen bereit, und Maria und Josef treten mit dem Jesuskind aus der Hütte. Dann beginnt die Geschichte des Hirten, der einem Stern folgt, um sein Glück zu suchen. Dabei werden die beiden Esel in weitem Bogen um die Sitzplätze geführt, während ihnen und dem leuchtenden Stern gebannt viele Kinderaugen folgen. Die Reise des Hirten führt an einem beleuchteten „Schoss“ vorbei, bis er seinen wahren „Reichtum“ findet.

Die Zusammenkunft wird untermalt mit Geigen- und Flötenmusik, auch die Zuschauer beteiligen sich mit Weihnachtsliedern. Teil der Weihnachtsgeschichte werden, an einem Ort, an dem sich Tier und Menschen nahe sind, um die Botschaft der Weihnacht als „Ganzheit mit der Schöpfung“ zu erleben: Diese Absicht der Veranstalter kam abermals sehr gut an in einer ruhigen, meditativen Atmosphäre.