Lörrach: Den Klimaschutz gemeinsam angehen

Der aktuelle Stand

Die von Landrätin Marion Dammann und dem ersten Landesbeamten Ulrich Hoehler initiierte Auftaktveranstaltung informierte über den aktuellen Stand in der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts und sollte den Teilnehmern die Gelegenheit bieten, sich über regionale Klimaschutzmaßnahmen auszutauschen. Hoehler blickte zurück auf bereits Getanes in Richtung Klimaschutzanforderungen, angefangen mit der Gründung der Energieagentur im Jahr 2012 bis zur unternehmensunabhängigen Interkommunalen Wärmeplanung (UIWP) zwischen 2021 und 2023. Die Treibhausgasemissionen konnten im Landkreis seit 2015 kontinuierlich reduziert werden. Ziel des neuen Bündnisses sei es, voneinander zu lernen und auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität bis 2040 an einem Strang zu ziehen.

Gerhard Jäger, Direktor der DHBW Lörrach, stellte als Gastgeber seine Hochschule vor und betonte ihre wichtige Transferrolle für die Gesellschaft und die Region durch Ausbildung von 2000 zukünftigen Fach- und Führungskräften jährlich, auf welche auch die Aufgabe zukommen wird, Klimaschutz zu gestalten. Einen großen Raum in der Ausbildung beansprucht deshalb inzwischen das Thema Nachhaltigkeit. Harald Nicolai, Studiengangsleiter Wirtschaftsingenieurwesen, erläuterte die Zielsetzung der DHBW. Die Hochschule betreibe ein Sustainable Development Center (SDC, zu Deutsch: Zentrum für nachhaltige Entwicklung). Es sei höchste Zeit, dass in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit etwas getan werde, denn nach einer gewissen Anfangseuphorie durch die Proklamation der Agenda 2030 bewege man sich nun eher in die falsche Richtung und es gelte aus dem Rückwärtsgang wieder in den Vorwärtsgang zu schalten.