Lörrach Den Klimawandel aufschieben

Mit diesem Datum liegt Deutschland zusammen mit anderen Industrienationen ziemlich weit vorne – was in diesem Fall aber durchaus kein Ruhmesblatt ist, wie Schäfer deutlich macht.

Die Rechnung freilich lässt sich auch umgekehrt und mit positiver Perspektive aufmachen: Würde es gelingen, den Erdüberlastungstag weltweit zehn Jahre lang um zehn Tage nach hinten zu verschieben, wäre man auf einem guten Weg in Richtung 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. In diesem Sinne ist denn auch die Aufforderung zu verstehen: „Move the Date – Verschiebe das Datum.“

Bei Hiobsbotschaften aber will der Lörracher Umweltschutz-Kalender eben nicht stehenbleiben. Vielmehr will er anhand von konkreten Beispielen und Menschen deutlich machen: Jeder kann seinen individuellen Beitrag zum Klimaschutz leisten – und sei es nur einen kleinen, der aber in der Summe mit den anderen zum großen Wandel beiträgt.

„Wir wollen ins Tun kommen und ermutigen“, sagt Schäfer. Entsprechend finden sich auf den zwölf Blättern ein Dutzend Menschen, Gruppen und Initiativen, die sich auf je unterschiedliche Weise und auf unterschiedlichen Feldern – Mobilität, Wohnen, Ernährung oder Energie – an der Klimawende beteiligen. Die Frau beispielsweise, die ihre 80-Quadratmeter-Wohnung gegen ein 18-Quadratmeter-Tiny-House getauscht hat, die Familie, die ohne Auto auskommt oder die Hausgemeinschaft, die mit Photovoltaik und Solarthermie innovative Technik auf ihren Altbau montiert. „Es war eine echte Freude zu sehen, wie viele engagierte es Leute hier in der Region gibt“, bilanziert Martin Schulte-Kellinghaus, der die Fotos für den Kalender gemacht hat. Zusätzlich liefert der Kalender Informationen etwa zum CO2-Fußabdruck oder zu Umwelt-Initiativen in Lörrach.

Kalender: Den Kalender gibt es für einen Richtwert von 15 Euro bei FairVelo, Teichstraße 48, im Unverpacktladen „Schüttwerk“, Tumringer Straße 221, bei der DAV Sektion Lörrach, Hauptstraße 3, oder unter E-Mail move-the-date@fairnetzt-loerrach.de. Drei Euro gehen an ein lokales Umweltschutzprojekt.

Diavortrag: Projekt und Protagonisten werden im Rahmen eines Dia-Vortrags vorgestellt. Termin: Freitag, 25. März, 19.30 Uhr, VHS Altes Rathaus. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über die Webseite der VHS erforderlich für den Kurs AU10010.