Lörrach Den Schulabschluss in der Tasche

Bei der Abschlussfeier überreichte die Schulleiterin Sonja Mohren am Freitag mit den Klassenvorsitzenden die Zeugnisse an die Realschüler. 41 Realschüler erhielten ein Lob; weiteren 26 wurde ein Preis verliehen. Die Elternbeiratsvorsitzenden Patricia Brogle und die Freundeskreisvorsitzende Daniela Kaiser überbrachten die Grußworte.

Die Preise und Lob

Der Sozialpreis wurde an Ajla Hodzic aus der Klasse 10c übergeben. An Michelle Kudiarov wurde der Theodor-Heuss-Geschichtspreis der Theodor-Heuss-Stiftung für besondere Leistungen im Fach Geschichte verliehen. Die sprachlichen Fachschaftspreise gingen in Deutsch an Zana Azemi aus der 10c, in Englisch an Julia Zener 10d und in Französisch an Sara Ben Hadj Said 10a. Wegen besonderer Leistungen erhielt Konstantin Daniel Pacha aus der 10c den Fachschaftspreis in Gemeinschaftskunde. Erich Svetli 10b durfte sich über den mathematischen Fachschaftspreis und Tim Marek Westermann 10c freute sich über den Fachschaftspreis in Technik.